3連休最終日の15日、行楽地などから帰る人などで首都圏の高速道路では渋滞が発生してます。高速道路各社によりますと、関越道では午後4時時点で、東松山IC付近で17キロ、中央道では小仏トンネル付近で24キロ、東北道・羽生ICで18キロなど渋滞が発生しています。午前中、目立った混雑はみられませんでしたが、上り方面で徐々に交通量が増えてきていて、東北道、埼玉県の加須ICで最大30キロなどの渋滞が予想されています。