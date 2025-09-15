「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）阪神が中日に快勝し、今季８０勝に到達した。敬老の日はサトテルデーとなった。初回に左中間フェンス直撃の適時二塁打。さらに、三回に３７号２ラン、五回に３８号２ランを放った。プロ５年目での通算４０６打点は長嶋茂雄氏を越え、甲子園では今季１０本塁打となった。投げては先発のネルソンが５回１失点で先発初勝利。伊原は２回１失点だった。