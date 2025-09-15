韓国の人気俳優・パク・ボゴム（３２）が１５日深夜に自身の公式Ｘを更新し、転売チケットアカウントの取り締まりに直接乗り出した。パク・ボゴムは、１０月にソウルで行われる自身のファンミーティングツアーのアンコール公演チケットの転売案内をしているアカウントを引用リポストし「それ売っちゃダメだよ。本当にそれ売るつもり？」とコメント。その後も同様の方法で、転売しようとする座席について複数回記述し、その効