6回日本ハム無死、レイエスが左中間に同点ソロを放つ＝エスコンフィールド日本ハムが12安打12得点で3連勝。2―3の六回にレイエスのソロで追い付くと、水谷の適時打、浅間の3ランなどでたたみかけ、計7点を挙げ逆転した。七回にも代打の万波が3ランを放った。4番手の金村が5勝目。西武は3連敗。