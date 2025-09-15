【マドリード＝秋山洋成】米中両政府は１５日、スペインのマドリードで貿易問題を巡り、２日目の協議を開始した。中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業売却や米国が中国に課す関税問題が主なテーマだ。米国では１月、安全保障上の懸念を背景に、ティックトックの運営会社に対して、米国事業を売却しない場合、米国内でのサービスを禁じる法律が発効した。トランプ米大統領は９月１７日まで法律の