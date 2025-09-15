お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんが、自身のインスタグラムを更新。「頭文字D30thイベント」に参加してきたことを報告しました。 【写真を見る】【 田中卓志 】 「富士スピードウェイで頭文字D30thイベントに参加して来ました！楽しかった！」名車と２ショット田中卓志さんは「富士スピードウェイで頭文字D30thイベントに参加して来ました！楽しかった！」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、田中卓志さ