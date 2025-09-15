「日本ハム１２−５西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハムが１２得点の猛攻で３連勝。貯金を今季最多タイの２６とした。２点を追う三回に水谷の左前適時打と内野ゴロの間に同点。再び１点を追う展開となった六回には、レイエスが左中間に３１号同点ソロ。さらに１死満塁から敵失で勝ち越すと、水谷が二塁への適時内野安打、昇格即スタメンの浅間が左越えに２号３ランを放ち、この回一挙７点を奪って試合を引っ繰り返