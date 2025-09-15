スペインで行われている国際的な自転車ロードレースが、パレスチナ支持を訴えイスラエルに抗議するデモ隊に妨害され、中止となりました。スペインの首都マドリードで14日、自転車ロードレース「ブエルタ・ア・エスパーニャ」の最終ステージが行われましたが、パレスチナ支持を訴える10万人以上のデモ隊がコース沿いに集まり、参加していたイスラエルのチームに抗議しました。一部のデモ隊は暴徒化し、規制用の柵を路上に投げ入れ、