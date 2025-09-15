■バレーボール世界選手権大会2025（日本時間15日、フィリピン）【写真でみる】試合後の選手たちバレーボールの世界ナンバーワン決定戦“世界バレー”の男子大会の予選2試合目。男子日本代表（世界ランキング7位）はカナダ（同9位）にセットカウント0ー3（20ー25、23ー25、22ー25）のストレートで敗れ、予選敗退が決まった。スタメンはキャプテンの石川祐希（29）、小野寺太志（29）、大宅真樹（30）、宮浦健人（26）、エバデダ