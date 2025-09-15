ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」が１５日放送され、映画やドラマ、舞台などの宣伝ではなく、コメンテーターとして女優・酒井美紀（４７）が出演した。オフホワイトのジレに同系色の長袖トップスを重ねた清潔感と爽やかさ、品を感じる衣装で登場。心臓の病気やインフルエンザなどの話題でも、落ち着いた口ぶりでコメントをしていた。１９９６年に出演したドラマ「白線流し」などで知られる酒井。２０