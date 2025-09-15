自転車に乗っていた63歳女性が乗用車にはねられ死亡。25歳の会社員が逮捕されました。15日午前6時ごろ北海道・札幌市手稲区の国道5号線で、小樽から札幌方向に走っていた乗用車が自転車の女性をはねました。この事故で手稲区のパート従業員・大西茂子さん（63）が頭を強く打ち死亡しました。警察は、車を運転していた会社員・松原光輝容疑者（25）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し「前をよく見ていなかった」