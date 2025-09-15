ドジャースは１４日（日本時間１５日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に１０―２で圧勝。地区優勝へのマジックを「１０」に減らした。同地区３位のジャイアンツとの３連戦に２勝１敗で勝ち越し、首位を堅持。強打を誇る正捕手のウィル・スミス捕手（３０）を欠き、２番手のラッシングも自打球をすねに当てた影響で不在となっている中、着実に歩みを進めている。ただ、スミスを負傷者リスト（ＩＬ）に入れるタイミン