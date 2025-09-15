15日午前、愛知県豊田市を流れる矢作川で男性の遺体が見つかりました。警察は14日に溺れて行方不明になった男性とみて身元の特定を進めています。 【写真を見る】矢作川で水中に沈んでいた男性遺体見つかる 水着姿で20代くらい きのう約100メートル上流で溺れて行方不明になった男性か 愛知・豊田市 警察によりますと15日午前11時前、豊田市平戸橋町を流れる矢作川で、水中に沈んでいる20代くらいの男性の遺体を、消防隊員