大河「べらぼう」で主人公の妻を演じている女優の橋本愛が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「楽しすぎて化粧全落ち」と夏の思い出としてサマーソニックでの写真をアップした。 【写真】スッピンでも美し過ぎる！これぞ女優の美貌にうっとり 橋本は、丈が短くヘソ出しの黒のチューブトップにデニムのパンツと野外ライブモード。「最高の夏でした！！！夏～まだ終わらないで～～