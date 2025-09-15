◇高校野球秋季静岡県大会▽２回戦静岡市立５ｘ―４浜松工＝延長１０回タイブレーク＝（１５日・ちゅ〜るスタジアム清水）静岡市立が浜松工を５―４で下し、３回戦に駒を進めた。タイブレークに持ち込まれた延長１０回表に２点を先行されたが、その裏、適時打と暴投で追いつくと、なお１死二、三塁から８番・永友駿太一塁手（２年）が中犠飛を放ち、サヨナラ勝ち。「みんながつないでくれたので打ちたかった。ちょっと詰まっ