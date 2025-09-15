プレミアリーグ第4節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、3-0の快勝を果たしたマンチェスター・シティ。ダービー前には不安視する声もあったが、内容面でも素晴らしい試合を見せた。2ゴールのアーリング・ハーランド、2アシストのジェレミー・ドク、クリーンシートに貢献したジャンルイジ・ドンナルンマなど素晴らしいプレイを見せた選手が多いシティだが、先制ゴールを挙げたフィル・フォーデンのパフォーマンスも注目すべき