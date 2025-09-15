マンチェスター・ユナイテッドのOBであるロイ・キーン氏はマンチェスター・シティとのダービーの後、古巣を痛烈に批判した。プレミアリーグ第4節の注目カードとなったマンチェスター・ダービーだが、結果はホームのシティが3-0と力を見せつける試合になった。ユナイテッドとしては悔しい敗戦になったが、キーン氏は英『Sky Sports』にて次のように語っている。「イエローカードは一枚もない！マンチェスター・ダービーだぞ。雨も降