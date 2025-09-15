地元のメジャー大会でツアー初優勝を飾った金澤志奈(C)Getty Images女子ゴルフの国内メジャー「ソニー日本女子プロ選手権」（茨城県・大洗ゴルフ倶楽部）の最終日が9月14日に行われ、プロ9年目の金澤志奈がツアー初優勝を飾った。通算10アンダーで並んだ桑木志帆とのプレーオフを1ホール目で制した。【写真】師匠との涙の抱擁も…ツアー初V金澤志奈の投稿をチェック今季は2位が2度、3位が2度と惜敗が続いていたが、茨城県笠間