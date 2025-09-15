ACミラン移籍後初ゴールを決めたモドリッチと角田裕毅(C)Getty ImagesACミランのMFルカ・モドリッチが、現地時間9月14日に行われたセリエA第3節のホーム・ボローニャ戦で、移籍後初ゴールを決めた。この1点を守り切ったミランは、1-0で勝利。2連勝を飾った。【写真】ファン羨望のモドリッチとの2ショット！角田裕毅の投稿写真を見るミランは後半に入り、GKが負傷交代する不測の事態に見舞われた。そんな嫌なムードを一掃したの