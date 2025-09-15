◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２中日（１５日・甲子園）中日が８月３０日以来の連勝を逃し、借金は再び今季ワーストタイの１４に膨らんだ。先発・松葉が誤算だった。初回１死で中野に右翼線への二塁打を許すと、２死から佐藤輝、大山に連続で適時二塁打を浴びた。３回にも佐藤輝に３７号２ランを被弾。今季最短の４回を５安打４失点で１１敗目を喫した。これで６月２２日の日本ハム戦（バンテリンＤ）で７勝目を挙げたのを最