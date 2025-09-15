◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２中日（１５日・甲子園）阪神が中日に勝利し、１２球団最速で８０勝に到達した。佐藤輝が主役になった。初回は左中間フェンスを直撃する先制の適時二塁打。３回にはバックスクリーン右へ３７号２ランを放った。５回には左翼ポール際へ今季初の２打席連発となる３８号２ランを放り込んだ。試合前時点で今季９１打点だった主砲が、５打点の大暴れ。２０２３年の９２打点を超え、自己最多の９６