日本テレビ系特番「秋元康×AI秋元康〜AKB48新曲プロデュース対決〜」（後3・55）が15日、放送され、AKB48の新曲を巡り総合プロデューサー秋元康氏（67）と、その思考を学習させた「AI秋元康」が対決、本家が敗れるという大波乱が起きた。今年で結成20周年を迎えるAKB48。秋元氏とAI秋元康が作詞、プロデュース、選抜メンバーやセンター人事など様々な分野で競い、完成した2曲で人気投票を行って採用作品を決める、前代未聞の