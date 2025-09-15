日本ハム１２―５西武（パ・リーグ＝１５日）――日本ハムのドラフト１位右腕・柴田が自身の名前「獅子(れお)」の由来となった相手とプロ初対戦し、四回途中で２安打、２失点。失点した三回は三塁打や死球などでピンチを招き、滝沢に先制のセーフティースクイズを決められた。さらに外崎の犠飛で追加点を許した。首脳陣の期待の高さを示すように、優勝争いのまっただ中で起用された１９歳。「ヒットを打つだけでなく、色々な形で