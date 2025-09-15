今回、Ray WEB編集部は就活での友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の奈々は現在就活生です。しかし思うようにいっておらず……？友だちのちかは、内定通知書をSNSにあげてマウントをとっていました。投稿内では「報酬はご飯おごりで（笑）」などと書かれており、奈々は驚愕しています。このあとも、ちかのマウントは続いて……？原案：Ray WEB編集部作画：縞しま子ライター Ray WEB編集部あわ