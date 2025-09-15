岡山市で開かれた「健康スポーツ・フェスティバル」 「敬老の日」の15日、世代を超えて誰もが楽しめるスポーツやレクリエーションのイベントが岡山市で開かれました。 岡山市のジップアリーナ岡山などで開かれた「健康スポーツ・フェスティバル」です。岡山県レクリエーション協会が県民の健康づくりにつなげてもらおうと毎年行っているものです。 会場には20種類以上のスポ&