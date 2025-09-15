カマタマーレ讃岐 対 福島ユナイテッドFC13日とうほう・みんなのスタジアム（福島市） 明治安田J3リーグ第27節、カマタマーレ讃岐は13日、アウェーで福島に2対4で敗れ、JFL降格圏の19位に後退しました。