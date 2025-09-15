「妹尾・岡南線」の運行開始記念式典岡山・南区築港栄町 岡山市が整備を進めている公設民営方式の支線バス、通称「FLAt」の「妹尾・岡南線」の運行が始まりました。 運行が始まったのは、岡山市南区の「築港新町」とJR妹尾駅を1日19往復する路線で、運賃は200円または300円です。 南区を東西に結ぶことで、公共交通機関による区役所や病院、商業施設などへのアクセスを改善することがねらいです。 （岡山市