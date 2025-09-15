JR四国チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」 第24回日本鉄道賞で、ＪＲ四国が開発したチケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」の取り組みが特別賞を受賞しました。 同賞はJRや民間の鉄道事業者など鉄道関係者がつくる、「鉄道の日」実行委員会が主催・選考しているものです。 「しこくスマートえきちゃん」はJR四国が独自に開発したサービスで、スマホ画面で買いたい切符・利用日・