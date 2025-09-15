【新華社北京9月15日】中国国家統計局は15日、8月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約21円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）が前年同月比5.2％、サービス業生産指数が5.6％、社会消費財小売総額が3.4％それぞれ増加したと発表した。国民経済は全体的に安定し、着実に前進している。