◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2中日（15日、甲子園球場）阪神は中日に勝利し、12球団一番乗りで80勝を達成しました。初回、1アウトで中野拓夢選手がライト前2ベースで出塁。すると、2アウト2塁から、4番の佐藤輝明選手がレフトフェンス直撃の強烈なタイムリーで先制に成功します。さらに、続く大山悠輔選手にもタイムリーが生まれ、2-0とリードを広げました。3回に1点を返されますが、直後の攻撃では再び中野選手のヒットから、今度