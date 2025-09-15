◇セ・リーグ阪神6―2中日（2025年9月15日甲子園）阪神は中日に快勝し、球団7度目となるシーズン80勝に到達した。先発のネルソンは5回3安打1失点と好投した。ピンチが訪れたのは3回のみ。死球と安打などで1死一、三塁とされ、田中に犠飛を許して1点を献上した。それでも、以降は立て直して無失点。15日の中日戦（バンテリンD）以来2度目の先発登板で、先発として初勝利を手にした。「すぐに先制点を取ってくれて、なん