「バレーボール男子・世界選手権、日本０−３カナダ」（１５日、マニラ）世界ランク７位の日本は１次リーグ第２戦で同９位のカナダと対戦し、０−３（２０−２５、２３−２５、２２−２５）で敗れた。初戦のトルコ戦に続くストレート完敗で開幕２連敗で最終戦を残しまさかの１次リーグ敗退が決まった。銅メダルだった１９７４年大会以来、５１年ぶりのメダル獲得を目指したが、夢と消えた。１７日にはリビア（同７５位）と対戦