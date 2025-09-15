JR山口線の「SLやまぐち号」が仁保駅と篠目駅の間で車両の不具合のため立往生しました。約3時間後に仁保駅に戻り、乗客は代替バスに乗り換えました。【映像】SLを降りた乗客らの様子JR西日本によりますと立往生したのは午後0時10分ごろで、仁保駅から約4.5km進んだ山間部だということです。原因は車両の不具合で、午後3時ごろ自走して仁保駅に戻ってきました。乗客は約200人で、体調不良を訴えた人はいないということです。S