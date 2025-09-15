今夏に日本代表FW町野修斗が加入したボルシアMGは現地９月14日、ブンデスリーガ第３節で菅原由勢が所属するブレーメンとホームで対戦した。ここまで１分１敗で、開幕から勝利がないボルシアMGは、町野が４−５−１のCFで先発したなか、15分に菅原のパスからサミュエル・ムバングラに強烈なシュートを決められて先制を許す。その後も26分に追加点を奪われれば、後半には74分と81分に立て続けに失点。０−４の完敗を喫した。&#