今年のダービー馬クロワデュノール（牡3＝斉藤崇）がパリロンシャン競馬場のG3「プランスドランジュ賞」（芝2000メートル、7頭）に出走し、最後は接戦となったが勝ち切った。鞍上は北村友一。スタートを決め、道中は4番手の外。重い馬場に苦しみ、直線では前を捉えるのに苦労したが、残り100メートルで先頭に立って押し切った。▼吉田俊介氏（同馬を所有するサンデーレーシング代表）調整が難しかった中でよく勝ち切ってくれ