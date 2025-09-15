◇パ・リーグ日本ハム12―３西武（2025年9月15日エスコンＦ）日本ハムが6回に一挙6点で逆転3連勝を飾った。貯金は今季最多タイの「26」。首位ソフトバンクを2・5ゲーム差でぴたり追走を続ける。1点を追う6回先頭のレイエスがリーグトップ独走の31号ソロ。水谷の適時打などで加点すると、2死一、三塁で浅間が2号3ランで突き放した。高卒ルーキー柴田獅子が先発した試合。序盤こそもつれたが、後半にペースを奪い、6回