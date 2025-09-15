鹿児島県の海辺で14日、男性が遺体で見つかりました。身元は分かっていません。14日午前9時過ぎ、鹿児島県出水郡長島町の磯場で釣りをしていた人から「人が打ちあがっている」と通報がありました。駆けつけた天草海上保安署が腐敗が進んだ成人男性の遺体を発見しました。遺体は身長162センチほどで目立った外傷はなく、紺色の長ズボンと灰色の靴下を着用していたものの身元がわかるようなものは身に着けていなかったということです