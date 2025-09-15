米カリフォルニア科学アカデミーの人気者のアルビノワニ「クロード」が３０歳の誕生日を迎えた/KPIX via CNN Newsourceカリフォルニア州サンフランシスコ（ＫＰＩＸ）米カリフォルニア科学アカデミーの屋内に静かにたたずむ沼で、幽霊のような姿が水面のすぐ下を滑るように進んでいく。アカデミーの人気者のアルビノワニ「クロード」がこのほど、貴重な節目となる３０歳の誕生日を迎えた。メラニン色素を持たずに生まれたクロード