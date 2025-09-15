今日（9月15日）は敬老の日です。小学生と高齢者が野球の真剣勝負を繰り広げました。 【写真を見る】最高齢89歳！『古希チーム』が小学生と野球で真剣勝負“熟練の技” で先制「パワーはまだまだある」 小学生をむかえうつのは、最高齢89歳を擁する古希チーム「一新球友」です。 試合は初回から動き、最高齢の山川さんがヒットを放つと、古希チームは連打で3点を先制します。 その後も、小学生の反