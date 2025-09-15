◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(15日、マツダスタジアム)広島の小園海斗選手が6回にノーアウト満塁のチャンスで、ヤクルトを突き放す2点タイムリーヒットを放ちました。打線は、4-2とリードした6回に三番手の松本健吾投手に対し、先頭の代打・佐々木泰選手が7試合連続ヒットで出塁します。すると、1番・中村奨成選手の送りバントを松本投手が処理し2塁へ送球するも、これがフィルダースチョイスに。さらに羽月隆太郎選手の送