９月１５日の阪神１１Ｒ・ＪＲＡアニバーサリーＳ（３勝クラス・ダート１８００メートル＝１４頭立て）は、単勝５番人気のバスタードサフラン（牝４歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父マジェスティックウォリアー）が直線で２番手から抜け出し、昇級４戦目で勝利した。勝ち時計は１分５１秒６（良）。前走から６か月半の休み明けだった。２着のワイドブリザード（セン４歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父カリフォルニアクローム）にハナを譲