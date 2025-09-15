◆パ・リーグ日本ハム１２−５西武（１５日・エスコン）西武は今季ワースト１２失点で３連敗。日本ハム４連戦を１勝３敗で終え、借金は今季最多タイの１０に逆戻り。逆転でのＣＳ進出が遠のく結果となった。バースデー登板となった先発・与座海人投手は５回０／３を７安打５失点（自責２）で４敗目。味方が２点を先制した直後の３回裏、無死一、二塁で山県の投前犠打をつかみ損ね無死満塁とピンチを招く。続く水谷の左前適時