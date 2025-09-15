山口広樹（２９＝福岡）が１５日、ボートレース宮島で行われている「ルーキーシリーズ第１６戦第１１回スカパーＪＬＣ杯」２日目１Ｒでインから逃げて勝利。２０１８年１１月のデビュー以来、１０９８走目で通算１００勝を達成した。レース後には水神祭も行われ「２節前に９９勝目を挙げて王手をかけてからがジラしてしまった。でも、水神祭をさせてくれた宮島ボートにも水神祭を見守りに来てくれた他支部の後輩にも愛を感じま