◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人田中将大投手▽阪神ネルソン投手▽ＤｅＮＡ堀岡隼人投手▽広島玉村昇悟投手▽ヤクルト青柳晃洋投手【出場選手登録抹消】▽巨人赤星優志投手▽阪神桐敷拓馬投手▽ＤｅＮＡ藤浪晋太郎投手▽広島アドゥワ誠投手▽ヤクルトアビラ投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム柴田獅子投手▽日本ハム淺間大基外野手▽楽天ハ