◆大相撲▽秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）元大関で西十両１３枚目・朝乃山（高砂）が初黒星を喫した。新十両の西ノ龍（大島）に左を差して土俵際に追い詰めたが残られ、押し返されて上手投げを食らった。立ち合いで受け止める形となったことを敗因に挙げ「立ち遅れですね。棒立ちになった時点で負けです」と肩を落とした。昨年７月の名古屋場所での左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などの大けがを乗り越え、６場所