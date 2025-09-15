高校生がごみ拾いをスポーツとして楽しむ「スポGOMI甲子園」の鹿児島県大会が15日、鹿児島市で開かれました。 「スポGOMI甲子園」は、日本財団の「海と日本プロジェクト」の一環で、2019年から開催されています。 高校生が3人1組となり、1時間以内で指定されたエリアのゴミを拾い、その量などに基づいたポイントで競い合います。 今回は県内14校から29チーム・87人が参加し、鹿児島市の武之橋周辺でたばこの吸い殻