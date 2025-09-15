元気なお年寄りの話題です。65歳以上の高齢者がプレーするサッカー大会が鹿児島市でありました。 この大会は、県サッカー協会が「敬老」と「蹴ろう」をかけて毎年、敬老の日に開催しています。 ロイヤル交流戦、イエロー・ジージーズ対レッド・グランパーズには、75歳から88歳までのおよそ25人が出場しました。 イエロー・ジージーズのキーパー・折田