１４日、海南省万寧市付近の海域で泳ぐ「万万」。（万寧＝新華社記者／張麗螭）【新華社万寧9月15日】中国海南省万寧市で14日、雄のマダライルカ「万万（ワンワン）」が海に放された。6月18日に同市神州半島付近に打ち上げられているところを発見され、3カ月近い治療とリハビリを経て健康を回復。専門家らによる協議の後、生息に適した海域で放流された。（記者/張麗螭）１４日、海南省陵水リー族自治県にある救助セ