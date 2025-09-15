女優の榮倉奈々（37）が、15日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。モデル時代からの“親友”の誕生日をお祝いした。榮倉は、今月13日に40歳の誕生日を迎えたモデルの鈴木えみをタグ付けし、鈴木の顔がプリントされたTシャツ姿。赤い特攻服を着た鈴木と共に懐かしの“えみなな2ショット”を披露した。「えみちゃん、お誕生日おめでとう出会って24年え、干支が2回回ったってこと！？ビックリしすぎた愛