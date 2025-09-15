◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム12-5西武(15日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは西武に逆転勝利で3連勝し、カード4連戦を3勝1敗で終えました。首位ソフトバンクまではゲーム差「2.5」とし、負けられない試合が続く2位の日本ハム。この日、先発マウンドにはドラフト1位ルーキーの柴田獅子投手が立つと、初回2つの三振を奪い打者3人で抑える素晴らしい立ち上がりを見せます。2回も無失点に抑えますが、3回に源田壮亮選手に3塁